«Fugueuse»: mieux vaut tard que jamais

Outre se plaindre des décisions et des piètres performances du Canadien de Montréal, le public québécois s’est découvert une nouvelle passion cet hiver: chialer sur les nombreuses invraisemblances de la deuxième saison de la série Fugueuse .

La semaine dernière, nous avons eu droit à une virée discutable à Manawan, puis, tour à tour, Fanny (Ludivine Reding) et son père ont brûlé la couverture de l’héroïne tourmentée sans trop se soucier des conséquences.

Enfin bref, dans l’épisode diffusé ce lundi 17 février, tous ces faux pas n’ont finalement eu aucune conséquence négative (évidemment), et la série a fini par retrouver une partie de son souffle d’antan.

Un épisode chargé dans lequel l’autrice Michelle Allen s’est enfin rapprochée de l’atmosphère plus tendue de la première saison, offrant finalement aux téléspectateurs les scènes qu’ils attendaient depuis six semaines.

ATTENTION: DIVULGÂCHEURS

Le jeune Nathan a d’abord refait surface dans un état lamentable, visiblement traumatisé par ce qu’il a dû vivre et endurer depuis sa disparition. Mais nous en saurons sûrement plus la semaine prochaine.

La scène la plus attendue était évidemment la confrontation entre Fanny et Damien. La policière est allée surprendre son ancien proxénète avec l’intention d’obtenir des explications et des excuses.