Frontières fermées: des Canadiens se démènent pour quitter l'Europe

ASSOCIATED PRESS Photo/Emilio Morenatti

Les Canadiens coincés en Europe cherchent par tous les moyens à rentrer chez eux au moment où plusieurs pays européens restreignent la circulation, ferment les frontières et suspendent les vols internationaux afin de limiter la propagation de la COVID-19 .

Les 27 pays membres de l’Union européenne ont signalé que la COVID-19 a rendu malades plus de 22 000 personnes sur le continent et a tué au moins 1300 personnes jusqu’à présent.

David McCulloch est un joueur d’une équipe professionnelle de basket-ball en Espagne. Deux jours lui ont suffi pour passer d’une petite inquiétude à la volonté de revenir au Canada le plus vite possible.

L’Espagne a rapporté près de 6000 cas de COVID-19, dont plus de 200 décès. Le pays a instauré des restrictions plus sévères sur la liberté de mouvement, notamment fermant des restaurants et autres commerces pendant au moins deux semaines.