Au tour de «Friends» d’être affectée par le coronavirus

Warner Bros. Television

Il avait fallu attendre 15 ans pour avoir une confirmation que Friends allait (enfin) renaître de ses cendres, le temps d’un épisode spécial. Mais après une courte période d’euphorie, les fans doivent maintenant se faire à l’idée que cette réunion n’aura pas lieu tout de suite… Comme pour de nombreuses autres séries télé, le tournage est suspendu, en raison de la pandémie de coronavirus.

L’épisode spécial de retrouvailles entre Chandler, Monica, Ross, Rachel, Phoebe et Joey devait être tourné les 22 et 23 mars dans les studios de Warner Bros. du comté de Burbank, à Los Angeles. Mais selon le Hollywood Reporter, on ignore quand aura finalement lieu le tournage. On rapporte qu’il est remis au plus tôt au mois de mai, mais aucune date n’est encore déterminée.

On devra donc attendre encore pour savoir si le couple de Rachel et Ross a survécu à toutes ces années, et découvrir les nouveaux hits de Phoebe.

Aux États-Unis, les autorités recommandent présentement d’éviter les rassemblements de plus de 50 personnes.

Le 21 février dernier, les acteurs de la série culte avaient annoncé sur les réseaux sociaux qu’une réunion aurait finalement lieu, après des années de demandes répétées de la part des fans.

Les six acteurs vedettes – Matthew Perry, Courteney Cox, David Schwimmer, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow et Matt LeBlanc avaient confirmé leur participation au projet, qui devait être dirigé par Ben Winston, aux côtés de Kevin Bright, ainsi que des deux créateurs de la série, Marta Kauffman et David Crane.

Cet épisode spécial devait être rendu disponible en même temps que les dix saisons de Friends, à l’occasion du lancement de la nouvelle plateforme HBO Max... qui devrait avoir tout de même lieu en mai, comme prévu.