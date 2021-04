Fraude: un réseau de vol d'électricité démantelé

Les deux têtes dirigeantes de ce réseau ont été identifiées comme Mario Brousseau et son fils Simon Brousseau-Ouellette. Parmi leurs trois complices figure également la fille de M. Brousseau, Caroline Brousseau-Trudel. On leur reproche des actes de fraude commis entre 2014 et 2019 dans les régions de Montréal, de Lanaudière et de la Montérégie.