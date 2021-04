Plusieurs fraudes liées aux vaccins de COVID-19 signalées au Canada

OTTAWA — Des fraudes et des arnaques liées aux vaccins contre la COVID-19 sont en cours au Canada.

Le Centre antifraude demande notamment à la population de se méfier des courriels portant sur le coronavirus et des messages sur les vaccins contre la COVID-19 reçus par courriel ou messagerie texte. Il faut aussi se méfier des entreprises privées qui offrent des tests rapides de dépistage de la COVID-19, car seuls des fournisseurs de soins de santé peuvent effectuer les tests et aucun autre test n’est authentique ou ne garantit des résultats exacts.

Parmi les arnaques signalées jusqu’ici figure la réception d’un courriel renfermant des liens ou du contenu sur les vaccins contre la COVID-19. En cliquant sur ceux-ci, l’écran de l’ordinateur fige; on demande alors de composer un numéro de téléphone sans frais et on exige ensuite une somme d’argent pour débloquer le compte.