François Pérusse dévoile un premier extrait de «L’album du peuple – Tome XI»

Pour l’occasion, l’humoriste et multi-instrumentiste nous propose le clip de la chanson Je veux pas juger, mettant également en vedette Dom Massi du duo Les Pic-Bois.

Ce dernier n’hésite pas, notamment, à qualifier les gens d’aujourd’hui de «trou de c*lduducuducudu», en plus de pleurer la disparition du ketchup mauve et des abeilles, de critiquer les tortues qui se coincent la tête dans des anneaux de plastique, et d’encourager la population à entretenir un potager afin de faire pousser ses propres sacs de chips.