Alerte rouge: François Legault se défend de manquer de cohérence

Le premier ministre François Legault s’est défendu de manquer de cohérence en fermant les bars et les théâtres, mais pas les commerces, mardi, lors d’une conférence de presse pour faire le point sur la situation de la COVID-19 au Québec.

«On me demande “pourquoi vous fermez les théâtres mais pas les commerces?” C’est pas parce que j’aime pas le théâtre j’y vais une fois par mois», a assuré le premier ministre.

Il a ensuite expliqué que la fermeture des salles de théâtre, comme celle des bars et des salles à manger des restaurants, visait à réduire les «contacts prolongés», c’est-à-dire d’une durée de plus de 10 minutes.

Il estime que ces contacts prolongés sont beaucoup plus rares dans les commerces que dans les établissements visés par la fermeture. Il n’a toutefois pas écarté la possibilité d’annoncer de nouvelles fermetures.

Les régions du Grand-Montréal, de la Capitale-Nationale (sauf pour Portneuf et Charlevoix), de Chaudière-Appalaches et la MRC de La Rivière-du-Nord entreront en alerte rouge dès ce jeudi, le 1er octobre, pour une période initiale de 28 jours.

Le rôle des policiers

Message aux jeunes

«Je sais que c’est pas l’fun de mettre des contraintes dans votre vie sociale. J’ai été jeune moi-même et je me souviens que quand on était jeune ce qu’on voulait c’est être avec notre gang, avoir du plaisir. Donc je comprends très bien que c’est pas drôle ce qu’on demande aux jeunes.»