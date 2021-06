Partys de Noël: «On aura une décision à prendre», dit Legault

Québec pourrait revenir sur sa décision et interdire les rassemblements qu’il avait autorisés du 24 au 27 décembre si la propagation de la COVID-19 n’est pas suffisamment contenue d’ici là, a affirmé François Legault jeudi.

Mardi, il avait bien insisté sur l’importance de la quarantaine une semaine avant les rencontres à Noël, et précisé qu’il ne serait pas possible pour les citoyens de faire plus de deux partys durant les quatre journées où cela serait permis.