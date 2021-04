COVID-19: le gouvernement Legault décrète l'état d'urgence sanitaire

THE CANADIAN PRESS/Jacques Boissinot

Le premier ministre François Legault a convoqué une réunion d’urgence de son conseil des ministres, vendredi soir, afin d’adopter un décret lui accordant davantage de pouvoirs pour freiner la propagation de la COVID-19 au Québec, où on compte désormais 24 personnes contaminées, dont au moins trois sont hospitalisées.

L’escalade de contraintes imposées par le gouvernement, qui limitent toujours davantage l’espace de liberté des citoyens, vise désormais à protéger plus particulièrement les plus vulnérables, soit les personnes âgées et les malades dans les hôpitaux.