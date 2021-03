«Je veux vous dire merci, je veux vous dire bravo, a lancé le premier ministre à l’attention des enfants du Québec. Ce n’a pas été facile pour les enfants. Vous avez dû apprendre, comme nous, à porter un masque et à rester à deux mètres des autres.»

Installés devant un décor plus festif que lors des conférences de presse habituelles, le premier ministre et le père Noël ont assuré aux enfants que, malgré la fermeture des commerces non essentiels, la distribution des cadeaux n’était pas en péril.