François Legault et Denis Coderre se réjouissent du départ de Don Cherry

THE CANADIAN PRESS/Jacques Boissinot

THE CANADIAN PRESS/Jacques Boissinot

MONTRÉAL — Le premier ministre du Québec François Legault et l’ex-maire de Montréal Denis Coderre se réjouissent du congédiement du commentateur Don Cherry .

«Je suis très content du départ de Don Cherry, a laissé tomber le premier ministre Legault au cours d’une mêlée de presse, à Québec. On se souviendra que c’est le même gars qui a dit que les francophones au hockey étaient des peureux, car les joueurs portant des visières étaient plus souvent des francophones. Je n’ai jamais digéré ça.

«Maintenant, il quitte pour une autre raison, mais j’en suis très content. Ce n’est pas plus acceptable ce qu’il a dit sur les immigrants, mais après toutes les ‘niaiseries’ qu’il a dites sur les joueurs francophones, je suis très content.»

«Il était temps! De toujours stéréotyper, de mettre un contre l’autre, de dire que les nouveaux arrivants n’ont pas la même solidarité ou générosité par rapport au jour du Souvenir quand on sait pertinemment que plusieurs membres des communautés ont contribué à l’effort de guerre. C’est la goutte qui a fait déborder le vase», a pour sa part indiqué en entrevue à La Presse canadienne M. Coderre.

«Ça fait bien longtemps qu’il aurait dû partir, a-t-il poursuivi. (...) Regarde ce qu’il a dit au sujet des femmes journalistes, contre les Québécois et les Canadiens français, contre (Jean-Luc) Brassard (lors des Jeux olympiques de Nagano).»

Cherry a été congédié lundi après-midi par le réseau Sportsnet dans la foulée de son dernier segment «Coach’s Corner», présenté dans le cadre de «Hockey Night in Canada», au cours duquel il a déclaré que les nouveaux immigrants ne portent pas le coquelicot et, du coup, n’appuient pas les anciens combattants.

«Vous... vous aimez notre mode de vie, vous aimez notre lait et notre miel. Vous pourriez, à tout le moins, verser quelques dollars pour un coquelicot ou quelque chose du genre, a déclaré Cherry samedi soir. Ces gens ont payé pour le mode de vie que vous appréciez au Canada, ces gens ont payé le prix le plus élevé.»

Bien que Sportsnet ait affirmé que Cherry et la chaîne avaient mis fin à leur association d’un commun accord, Cherry a depuis confirmé qu’il avait été congédié et refuse de s’excuser pour ses propos, qui visaient tout le monde et pas que les immigrants, selon lui.