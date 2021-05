Pas d'assouplissements en zone rouge au moins jusqu'au 23 novembre

Les restaurants, bars, musées, gyms et salles de spectacles en zone rouge resteront fermés au moins jusqu’au 23 novembre, a confirmé mardi le premier ministre François Legault. Les restrictions mises en place depuis six semaines n’ont toujours pas permis de réduire suffisamment la propagation de la COVID-19 pour permettre des assouplissements, a-t-il expliqué.

«On va essayer de tout faire pour essayer d’avoir des plus petits partys pour que les familles et les amis puissent se voir à Noël et au jour de l’An», a-t-il promis.