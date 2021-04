«Là, il faut que je vous parle de quelque chose d’important. Et je veux bien le faire, donc je vais aller me chercher du vin», déclare l’humoriste d’emblée.

Une fois un verre de vin à la main, et tentant de joindre l’utile à l’utile en venant à bout de la dernière butte de neige dans sa cour, François Bellefeuille nous explique dans ses mots de quoi il en retourne.

Mais pour être aussi précis que possible, voici les explications que l’on retrouve sur la page dédiée à l’étude :

L’objectif principal de l’étude ColCorona est de déterminer si un traitement à court terme avec un médicament particulier réduit le taux de décès et de complications pulmonaires liées à COVID-19. ColCoronasera une étude randomisée, en double aveugle, contrôlée contre placebo. Suite à la signature du formulaire de consentement éclairé, 6000 sujets répondant à toutes les conditions d’inclusion et aucun critère d’exclusion seront inscrits.»



Tout au long de la vidéo, les enfants de l’humoriste, Dali et Milo, vont et viennent pour profiter de l’extérieur, et tenter de comprendre pourquoi leur père parle seul à une caméra dans la cour.