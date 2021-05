«En tabarn*k après le coronavirus», François Bellefeuille se rase la tête

Comme plusieurs individus confinés n’endurant plus leurs cheveux, François Bellefeuille a décidé de dire adieu à sa longue chevelure ce week-end, et de partager le résultat de cette opération choc, effectuée au profit de Leucan , sur les réseaux sociaux .

«En espérant que vous trouvez aussi que ça me fait bien. Si ça me fait bien, n’hésitez pas à me le dire. Si vous trouvez que ça me fait pas bien, garde ça pour toi, hein! C’est de même que ça marche», a lancé le principal intéressé, qui a souligné qu’il n’avait pas l’impression d’avoir perdu sa confiance, son groove.