«1res fois»: un grand moment d'émotion pour François Bellefeuille

«J’ai souffert de ça. Mon père m’a un peu été volé par la schizophrénie dans ma jeunesse, et je l’ai retrouvé un peu plus tard, car il était sur d’autres types de médications et il allait mieux. Mais je n’ai jamais eu de père comme d’habitude on a un père. Mon père n’était pas outillé pour jouer son rôle quand j’étais jeune. Mais à l’âge adulte, on s’est repris, et c’était une personne extraordinaire.»