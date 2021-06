COVID-19: Francis Reddy s'exprime sur la situation des enfants éprouvant un trouble d'apprentissage

Francis Reddy était de passage sur le plateau de Bonsoir bonsoir! , ce lundi 17 août, et ce dernier n’a évidemment pas échappé aux questions de Jean-Philippe Wauthier concernant la pandémie de COVID-19 , le confinement et leurs nombreux effets.

Wauthier a notamment interrogé son invité au sujet des enfants éprouvant des troubles d’apprentissage. Francis Reddy est père d’un enfant qui a dû composer avec la dysorthographie, en plus d’agir pendant quelques années à titre de porte-parole de l’Association québécoise des troubles d’apprentissage (qui est devenu aujourd’hui l’ Institut TA ).

Francis Reddy s’est également prononcé contre l’option des cours d’été et de rattrapage, jugeant que ceux-ci ne feraient qu’enlever aux enfants leur motivation.

«Si on prenait des professionnels, qui sont peut-être au privé… Ce professionnel-là, tu vas le voir une fois par semaine. Il y aurait des crédits d’impôt, et tu seras certain pendant cinq ans, huit ans, dix ans que tu auras un suivi réel. Il faut les suivre pas à pas», a-t-il conclu.