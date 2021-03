France: importantes manifestations contre une loi sécuritaire en préparation

Et ce, après deux scandales de violences policières en quelques jours, qui ont porté le sujet à ébullition et contraint le président Emmanuel Macron à s’impliquer dans le dossier.

L’article 24, qui a focalisé l’attention, réprime d’un an de prison et 45 000 euros d’amende la diffusion «malveillante» d’images de policiers et gendarmes. Le gouvernement avance que cette disposition vise à protéger les policiers victimes d’appels à la haine et au meurtre sur les réseaux sociaux.