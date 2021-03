Accueil de Trump en Inde: 10 millions de personnes attendues... ou 5 000?

INDRANIL MUKHERJEE via Getty Images

Dix millions de personnes? Ou plutôt cinq mille? Le président américain et responsables indiens donnent cette semaine des estimations divergeant de plusieurs zéros sur la taille de la foule qui accueillera Donald Trump à son arrivée en Inde.

Le milliardaire américain est en visite d’État lundi et mardi en Inde, son premier déplacement officiel dans le pays 1,3 milliard d’habitants depuis son arrivée aux commandes de la première puissance mondiale.

Le dirigeant nationaliste hindou “m’a dit que nous aurons sept millions de personnes” le long de la route entre l’aéroport et le stade, a affirmé mardi Donald Trump. Avant de renchérir dans un discours jeudi soir, annonçant que cette foule compterait même “entre six et dix millions de personnes”.