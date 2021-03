Fort des intentions caquistes pour la Loi 101, le Bloc va déposer un projet de loi

THE CANADIAN PRESS/Adrian Wyld

Ce n’est pas la première fois que le Bloc veut solidifier la place du français avec un projet de loi pour que les entreprises fédérales au Québec — comme les banques et les entreprises de télécommunications — soient obligées de respecter la Charte de la langue française, communément appelée la Loi 101.

Celle-ci exige notamment que le français soit la langue d’usage au sein des entreprises du Québec comptant plus de 50 employés.

Mais cette fois-ci, les conditions sont plus propices, a déclaré le chef bloquiste Yves-François Blanchet, lundi en point de presse à Montréal, devant le buste de Camille Laurin, qui guida l’adoption de la Loi 101 alors qu’il était ministre péquiste.

«Le Bloc supporte avec enthousiasme cette initiative du gouvernement québécois, a lancé le chef bloquiste. Et je m’attends à ce que ce soit largement bien reçu par les élus de l’Assemblée nationale.»

Si l’Assemblée nationale indique clairement sa position à ce sujet, il sera facile de voir à Ottawa quels députés et quels partis respectent le français et les droits des francophones, a ajouté M. Blanchet.

«On verra qui est sincère dans les affirmations par rapport au français au Québec et par rapport à la légitimité de la nation québécoise de s’affirmer.»

Il craint que cette tendance à exiger la connaissance de l’anglais menace le droit des Québécois à travailler en français, tout particulièrement à Montréal, et ne mine la survie du français comme langue nationale.

«Nous allons toujours être là pour défendre la particularité de la langue française au Québec et partout au pays et pour défendre nos langues officielles, plus particulièrement ceux qui vivent des situations minoritaires», a-t-il dit lors d’une conférence de presse à Montréal.