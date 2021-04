Fondation Autiste & Majeur: Charles Lafortune et Sophie Prégent poursuivent leur mission

La fondation désire ainsi soutenir les autistes âgés de 21 ans et plus dans la poursuite de leur éducation et leur intégration sur le marché du travail. Le tout en offrant un temps de répit bien mérité à leur famille grâce à des centres de jour.

Il s’agit évidemment d’une réalité que le couple connaît très bien, eux dont le fils Mathis vit avec un TSA. Charles Lafortune et Sophie Prégent avaient d’ailleurs eu l’opportunité de rencontrer le premier ministre François Legault afin de le sensibiliser à cette cause.

A post shared by Charles Lafortune (@charleslaf) on Oct 13, 2020 at 11:00am PDT

View this post on Instagram

«L’autisme ne s’arrête pas à 21 ans. À cet âge, la plupart des jeunes prennent leur envol et entament une vie autonome. Les enfants grandissent, les parents vieillissent et ont moins besoin d’assurer une présence constante auprès de leurs enfants. Pour les parents d’enfants autistes, c’est différent. Le manque de services à l’âge adulte fait en sorte qu’ils doivent toujours être aussi présents à leurs côtés, que leur fille ou leur fils atteigne 21 ans, 35 ou 45 ans», a expliqué Charles Lafortune, par voie de communiqué.

«On crée cette fondation pour financer des programmes qui vont favoriser leur intégration, leur autonomie et leur épanouissement dans l’âge adulte. On fait tout ça pour les aider à poursuivre leur développement, pour qu’ils se réalisent. On le fait car cette cause nous a choisis», a renchéri Sophie Prégent.