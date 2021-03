Racisme: des fonctionnaires noirs intentent une action collective contre le fédéral

THE CANADIAN PRESS IMAGES/Graham Hughes

OTTAWA — Alain Babineau se souvient des obstacles auxquels il a été confronté lorsqu’il a voulu être embauché à la Gendarmerie royale du Canada au début des années 1980. Lors de sa première entrevue, on lui a notamment demandé comment il réagirait si on lui lançait un commentaire raciste.

Son histoire n’est pas unique, a-t-il déclaré lors d’une entrevue vendredi. D’autres employés du gouvernement fédéral, anciens et actuels, ont fait face à des obstacles similaires dans leur carrière, a-t-il dit.

Il fait partie des plaignants dans une demande d’action collective contre le gouvernement fédéral déposée cette semaine devant la Cour fédérale. Ils allèguent avoir fait l’objet de discrimination systémique dans les embauches et les promotions depuis près d’une cinquantaine d’années.

La demande d’autorisation d’exercer un recours collectif, qui n’a pas encore été validée par le tribunal, affirme que quelque 30 000 fonctionnaires noirs, anciens et actuels, ont perdu «des occasions et des avantages» à cause de leur ethnicité depuis les années 1970.