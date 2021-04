Sylvain Bouchard et son équipe quittent la case horaire matinale pour celle du retour. Il sera remplacé par Stéphan Dupont qui fait le saut avec la station après la fin de son entente avec Bell Média et Énergie.

Le directeur général du FM93, Pierre Martineau, a mentionné à Bouchard en parle que Sylvain Bouchard, qui anime l’émission matinale depuis 15 ans, lui avait fait part il y a un an de son désir de changer de case horaire.

Également présent en studio avec Sylvain Bouchard et Pierre Martineau, lundi matin, Stéphan Dupont a expliqué qu’il ne changerait pas de style maintenant qu’il est au FM93. Ce dernier gardera la même équipe qu’à Énergie. C’est donc dire que Ray Cloutier et Pierre Blais seront en ondes avec lui lorsqu’il commencera son nouveau défi, le 13 janvier prochain. Pascale Caron-Vézina, qui est déjà à l’emploi du FM93, se joindra à eux pour le segment sur l’actualité.

Même équipe pour Bouchard en parle

Sylvain Bouchard pourra maintenant se lever plus tard puisqu’il sera en ondes de 14h à 18h. Il sera toujours accompagné par Élisabeth Crête, Jean-Simon Bui et Dan Pou.

L’émission Deux hommes en ondes, coanimée par Paul-Raphaël Charron et Jean-François Blanchet, écope et quittera les ondes le 10 janvier prochain. M. Charron reste à l’animation de l’émission du midi jusqu’à sa fin, mais il ne sera plus accompagné par son complice. Jonathan Bernard sera aux côtés de Paul-Raphaël Charron, qui ne sait toujours pas ce qui l’attend après le 10 janvier. Ce dernier est en discussions avec la direction du FM93 pour demeurer à l’antenne.