Florence K est maman pour la deuxième fois

La chanteuse et son mari, Benjamin Riley, ont accueilli une petite fille nommée Charlotte, dont la principale intéressée a partagé une photo des petits pieds.

«Notre petite Charlotte est née le 2 février à 8:45 am. Elle est en santé et se porte à merveille! Elle nous comble de joie. Nous ne pourrions être plus heureux», peut-on lire en légende.