Coronavirus: Florence K émeut la toile en chantant pour sa grand-mère devant sa résidence

Dans les vidéos en question, nous pouvons voir la chanteuse, accompagnée de sa soeur Éléonore Lagacé et de ses proches, chanter les chansons La vie en rose d’Édith Piaf et My Favorite Things (tirée du film La mélodie du bonheur) devant la vitre de la résidence où habite sa grand-mère, en isolement en raison de la pandémie de coronavirus.

Rappelons que les visites dans les hôpitaux, les CHSLD, les ressources intermédiaires et les résidences privées pour personnes âgées ont été interdites jusqu’à nouvel ordre. On conseille également aux personnes âgées de 70 ans et plus de ne pas quitter leur domicile.