Financière Power: des changements et une assemblée à l'abri du regard des médias

Cela pavera la voie à un important changement au sein de la société. À la clôture de la transaction, prévue jeudi, le plus haut poste de direction du conglomérat ne sera pas occupé par un membre de la famille Desmarais pour la première fois en cinq décennies.

Paul Desmarais Jr, 65 ans, et André Desmarais, 63 ans, quitteront leurs fonctions, mais demeureront respectivement président et vice-président du conseil d’administration. La famille conservera également le contrôle de Power Corporation.

Le conglomérat, qui s’orientera davantage vers les services financiers, sera dirigé par Jeffrey Orr, président et chef de la direction de la Financière Power depuis 2005.

Dans le cadre de l’assemblée extraordinaire, qui s’est tenue dans un hôtel du centre-ville de Montréal, 85,79 % des droits de vote rattachés aux actions ordinaires de la Financière Power ont été exercés et 91,03 % de ceux-ci ont été exercés en faveur de la réorganisation. Environ 63 % des votes n’ayant pas de lien avec l’actionnaire de contrôle — la famille Desmarais — ont appuyé la transaction.

Outre ce résultat, il n’a pas été possible de savoir ce qui s’est dit lors du court rendez-vous qui s’est déroulé dans une salle pouvant accueillir une soixantaine de personnes.

«Seuls les actionnaires inscrits sont admis à l’assemblée spéciale, et aucune entrevue ne sera accordée», a indiqué par courriel le vice-président, chef du contentieux et secrétaire de la Financière Power, Stéphane Lemay, en réponse à une question sur la décision d’interdire l’accès aux journalistes.

Chaque titre de la Financière Power autre que ceux détenus par Power Corporation et ses filiales sera échangé contre 1,05 action subalterne de Power Corporation et 1 cent en espèces.

Changement de stratégie

Le regroupement vise à ne former qu’une seule société de portefeuille, principalement axée sur les services financiers. On souhaite également économiser 50 millions $ au cours des deux prochaines années en plus de réduire les dépenses annuelles de l’ordre de 15 millions $. Il pourrait également y avoir des ventes d’actifs.