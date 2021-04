Ottawa présentera un «portrait» de l'état de ses finances en juillet

Vladone via Getty Images

″Ça va nous donner une mise à jour sur l’économie, sur la façon dont notre réponse se compare à celle d’autres pays et sur ce à quoi on pourrait s’attendre dans les mois à venir”, a déclaré le premier ministre à son point de presse quotidien, mercredi.

M. Trudeau se garde cependant de qualifier l’exercice d’énoncé économique. “Une mise à jour économique serait encore irréaliste”, selon lui. Il propose donc que le ministre fédéral des Finances, Bill Morneau, compile les dépenses occasionnées par la pandémie et y ajoute “quelques prévisions” pour présenter ainsi ce “portrait”.

Depuis que l’opposition, conservatrice et bloquiste, réclame au gouvernement un énoncé économique, celui-ci répond que la pandémie a provoqué une situation trop instable et trop imprévisible pour la production de pareil document.

M. Blanchet réclamait alors que le document soit présenté aux Communes. Et M. Trudeau a annoncé que c’est ce que le gouvernement prévoit faire. La Chambre siège exceptionnellement deux jours en juillet, dont le 8, et deux jours en août.

PCU et NPD

“Pendant les mois de juillet et d’août, on a des moments dans le Parlement où on peut continuer de pousser le gouvernement pour livrer un plan de match pour les gens”, a dit le chef néo-démocrate lors d’un point de presse précédant le vote où ses troupes voteront avec le gouvernement libéral.