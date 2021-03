Moderna

Jusqu’à présent, on pensait que le vaccin devait rester congelé à au moins -20 degrés Celsius jusqu’à peu de temps avant son utilisation, mais la société affirme qu’elle peut désormais transporter en toute sécurité des doses de liquide réfrigérées entre 2 C et 8 C.

Le vaccin de Moderna était déjà considéré comme moins risqué à expédier que celui de Pfizer-BioNTech, qui doit être congelé entre -60 C et -80 C, et le Canada prévoit de l’envoyer dans les territoires, les communautés autochtones éloignées et dans les résidences de soins de longue durée.