«L'amour est dans le pré»: le parcours inutile de Hugues

«Rappelle-toi que c’est important de rester gentil et poli dans tes commentaires. En ces temps de crise, d’incertitude et d’angoisse pour plusieurs d’entre nous, il ne faut pas céder à la méchanceté gratuite sur les réseaux sociaux», a-t-elle déclaré par l’entremise de son compte Instagram.

L’amour était presque dans le pré...

La production a évidemment gardé le meilleur pour la fin, alors que Hugues a dû rendre des comptes et tenter d’expliquer, voire de justifier, les décisions qu’il a prises tout au long de son parcours à Maryska - et au public par la même occasion.

L’agriculteur le plus controversé de la saison a d’abord confirmé qu’il avait rencontré quelqu’un en dehors de l’aventure, ou presque (nous y reviendrons). Une femme qu’il a fréquentée à l’insu de la production, entre les épisodes de la ferme et celui des visites en ville. Le principal intéressé a jugé que la complicité avec cette personne s’était mieux développée qu’avec Maryska.

«Tu as vu deux filles en même temps, c’est sûr que ce n’est pas le fun pour moi. Et ce n’est pas le fun pour l’autre fille non plus. C’est jouer avec les gens [...] Tout ce que tu as pu me dire, je n’y crois même pas. C’est toi comme humain qui m’a déçue.»