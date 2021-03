«Alerte Amber»: une finale plus constructive que bouleversante

Alerte Amber s’est terminée sur la note espérée, ce lundi 18 novembre, après huit jours (étalés sur dix épisodes) de recherches intensives pour tenter de retrouver les frères Charbonneau sains et saufs, et de mettre le grappin sur Jimmy Cormier.

Il n’est jamais évident de mettre le point final à une histoire s’enorgueillant d’un certain devoir social.

Mais de l’autre, il était tout de même important de conserver un certain effet de surprise, question que cette finale soit à la hauteur de la tension des épisodes l’ayant précédée.

ATTENTION: DIVULGÂCHEURS

Atteint par une des balles tirées par un Jimmy Cormier désespéré, Logan a été retrouvé juste à temps pour être transporté à l’hôpital, où il a pu recevoir tous les soins nécessaires afin que sa vie ne soit plus en danger.

Après son passage sur la table d’opération, l’heure était venue pour Logan et sa mère de se donner une chance de ressouder leurs liens, et d’admettre que ce drame aurait pu être évité si les quatre membres de cette famille aujourd’hui éclatée avaient simplement pris le temps de mieux communiquer, et de s’apprivoiser davantage.