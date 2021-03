THE CANADIAN PRESS/SEAN KILPATRICK

Deux mois avant que le gouvernement ne donne le contrat à “WE” à la fin juin, Charlie Angus note que l’organisation avait licencié des centaines d’employés et remplacé la quasi-totalité de son conseil d’administration, qui s’était vu refuser l’accès aux rapports financiers de l’organisme de bienfaisance.

Selon le député Angus, “WE” était “désespéré” et a tiré profit de ses relations avec Justin Trudeau, sa famille et son ancien ministre des Finances, Bill Morneau, afin de les persuader de payer l’organisation pour gérer le programme de bourse canadienne pour le bénévolat étudiant.

Justin Trudeau lui-même a été un invité à donner des conférences dans une demi-douzaine d’événements de “WE” et sa femme, sa mère et son frère ont reçu des centaines de milliers de dollars au fil des ans en dépenses et en paiements pour des conférences.