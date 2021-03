Mélanie Maynard et Dominic Arpin remerciés de l'émission «On est tous debout»

Facebook/107,3 Rouge

Mélanie Maynard et Dominic Arpin ont annoncé, ce vendredi 5 juin, qu’ils ne seront pas de retour derrière les micros de l’émission On est tous debout, diffusée sur les ondes de Rouge. La station a décidé de remplacer la totalité de l’équipe de son émission du matin pour la saison 2020-2021.

C’est donc la fin également pour les coanimateurs Marjorie Vallée et Patrick Langlois.

Mélanie Maynard et Dominic Arpin ont tenu à rendre hommage à leur équipe et au public, et à faire le point sur la situation, par l’entremise de leur compte Instagram respectif.

«Soudain, je me retrouve avec un gros trou dans mon horaire, dans ma vie, dans mon budget aussi, soyons honnête. La peur de ne jamais retrouver cette joie grisante du micro qu’on met à ON et qui nous oblige à plonger. Je vais m’ennuyer de cette douce adrénaline qui kickait plus que n’importe quel café», a confié Dominic Arpin, avant de poursuivre en soulignant le bon côté des choses.

«Enfin, il y a le soulagement. Celui de retrouver un horaire moins handicapant, qui va me permettre de retrouver une vie où il fait bon d’aller au lit en même temps que sa blonde, de ne pas dormir dans la face de ses amis lors d’un 5 à 7 qui s’étire et pouvoir se concentrer entièrement à une discussion avec son enfant sans penser en même temps aux sujets de radio du lendemain.»

Dominic Arpin demeure à la barre des émissions VLOG, à TVA, et Van Aventure, sur Évasion. Le principal intéressé dit vouloir profiter de ce changement d’horaire et de dynamique pour se concentrer sur ses «envies d’écriture, de podcasts, de conférence et de production télé», ainsi que pour accorder plus de temps à la course à pied et au plein air.

«Merci pour ces merveilleuses années, groupe! Vous avez été des partenaires de travail extraordinaires, une complicité en ondes, ça ne se simule pas! Merci pour votre ouverture et votre authenticité. Merci d’avoir enduré mes doutes, mes retards, mes idées saugrenues et mon TDA. Merci à tous les auditeurs d’avoir été fidèles au poste, ça semble cliché, mais vous avez été notre plus belle raison de nous lever aux aurores pendant quatre ans», a renchéri Mélanie Maynard.

«On dit toujours que la radio, comme dans un couple c’est une question de stabilité et de fidélité, malheureusement parfois la radio est un peu charrue», a-t-elle conclu, demeurant optimiste malgré tout.