Fin de mandat et mission accomplie pour «Ça va bien aller»

En ondes depuis le 6 avril dernier, l’émission animée par Fabien Cloutier et Marie-Soleil Dion a rempli parfaitement son mandat d’apporter une bonne dose de chaleur et de réconfort aux Québécois et Québécoises confinés, par l’entremise de témoignages de nombreux artistes et d’histoires drôles et inspirantes soumises par le public.