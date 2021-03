Le fils de Bianca Longpré fait valoir son droit de porter une robe pour la rentrée

À quelques jours de la rentrée scolaire, la mère ordinaire Bianca Longpré a partagé une vidéo dans laquelle son fils Billy affirme avec un large sourire sa volonté de porter la «robe de licorne» et les chaussures assorties qu’il a choisies spécialement pour son premier jour d’école.

Dans la vidéo d’un peu plus de 45 secondes, partagée sur Facebook ce dimanche 23 août, la mère de famille filme son garçon dans ses nouveaux vêtements, lui posant diverses questions sur son choix vestimentaire.

Inévitablement, la principale intéressée lui demande s’il croit que les autres élèves vont passer des commentaires sur sa tenue, ce à quoi Billy répond que non.

Ç‘a l’avantage d’être clair, comme on dit.

«Billy a choisi son linge pour la première journée de maternelle. Moi, j’ai un peu peur qu’il se fasse achaler, mais même si je lui ai dit que des enfants pouvaient rire de lui, il ne veut rien savoir et a décidé de mettre sa robe et ses souliers arc-en-ciel», explique Bianca Longpré en légende, avant d’encourager les parents à s’asseoir avec leurs enfants avant la rentrée des classes pour discuter de l’importance du respect des différences.

«L’habit ne fait pas le moine. Et l’important, c’est que chacun soit heureux. Même dans une robe multicolore», conclut-elle.

Au moment de publier ces lignes, la vidéo avait déjà été vue plus de 300 000 fois, et partagée par plus de 2000 internautes.