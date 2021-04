Mort d'une fillette à Laval: la police n'exclut pas l'hypothèse des sévices corporels

Geneviève Major, lieutenante aux affaires publiques du Service de police de Laval, a confirmé dimanche soir que la police n’écarte pas l’hypothèse que la fillette soit morte après avoir subi des sévices corporels. Mais la lieutenante a précisé que les policiers attendaient les résultats de l’autopsie avant de confirmer les causes de la mort de l’enfant.

«On doit rencontrer la famille, mais on fait face à une barrière linguistique présentement alors on doit attendre les services d’un interprète», a précisé la lieutenante Major.

La policière a ajouté que «le service d’identité judiciaire doit compléter la scène de crime dimanche soir» et «l’autopsie sera pratiquée sur le corps de la fillette lundi matin.»

«Ce n’est jamais facile ce genre de scène là, c’est certain qui va avoir un soutien, on a un programme d’aide aux employés spécialisés dans ce genre d’événement et ces policiers vont être pris en charge assurément».