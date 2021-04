Feux de forêt au Lac-Saint-Jean: progression rapide et renforts demandés

Un important feu de forêt progresse très rapidement au Lac-Saint-Jean, ravageant 58 000 hectares, une superficie qui a presque doublée en 24 heures, et qui a forcé les autorités à faire évacuer un large périmètre.

«Les vents ont changé de direction, si bien que le feu a pris une croissance dans sa largeur. Il est descendu jusqu’à la centrale Péribonka IV d’Hydro-Québec», a précisé en entrevue à La Presse canadienne samedi après-midi Josée Poitras, agente à la prévention et aux communications de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU).

La centrale hydroélectrique n’est pas menacée pour le moment, bien que les flammes se trouvent à 1,2 km de l’infrastructure, a insisté Mme Poitras en ajoutant que de l’arrosage est effectué et que la centrale est dégagée de la forêt.

Hydro-Québec, qui détient une entente avec la SOPFEU pour protéger ses actifs quand les incendies de forêt s’approchent à moins de 5 km, continue à suivre la situation et anticipe que les vents tournent bientôt.

Chalets menacés

«C’est parti à peu près au nord de Dolbeau-Mistassini, dans le secteur de Chutes-des-Passes, et il se dirige vers le Saguenay, vers les Monts-Valin, pour donner une image au public», a illustré Mme Poitras.

Une centaine d’employés de la SOPFEU, dont 49 pompiers forestiers sont mobilisés depuis samedi matin et des renforts ont été demandés aux autres bases de la SOPFEU dans l’ensemble du Québec.

Selon Josée Poitras, le feu de forêt menace des zones de villégiatures où se trouvent des chalets. D’ailleurs, une interdiction de circuler en forêt a été ordonnée vendredi soir, dans la zone touchée, par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, a précisé la porte-parole de la SOFEU.

«Il y a beaucoup de chalets dans le secteur et les deux MRC touchées, la MRC Maria-Chapdelaine et la MRC du Fjord-du-Saguenay, font des pieds et des mains depuis le début de cet incendie pour joindre les propriétaires de ces chalets-là (...) Il y a des chalets qui ont brûlé. Heureusement, il n’y a aucune victime. Personne n’a été coincé dans le feu», a souligné Mme Poitras.