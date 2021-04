Fête nationale: ouvert ou fermé pour le 24 juin 2020?

THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes

Cette année, les Québécois célèbrent leur fête nationale dans des circonstances plutôt inhabituelles, causées par la pandémie de COVID-19 . Pour pouvoir tout de même fêter comme il se doit, voici donc les horaires des principaux établissements et services ce mercredi 24 juin.

Les centres commerciaux, les supermarchés (grands établissements de plus de 375 m2), les banques et caisses, les succursales de la SAQ et de la SQDC, les bibliothèques municipales, ainsi que les points de service gouvernementaux, dont ceux de la Société de l’assurance automobile du Québec, seront fermés. Mais les établissements d’alimentation de petite surface (certaines épiceries, dépanneurs, boucheries, fruiteries) peuvent ouvrir leurs portes.