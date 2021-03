Une fermeture définitive pour le quart des cabanes à sucre

MONTRÉAL — Une tradition québécoise vit actuellement une période noire. Le quart des 200 cabanes à sucre du Québec qui servent des repas traditionnels ne sont plus en affaires et un autre quart de ces établissements ont modifié à tout jamais leurs installations pour ne faire que de la production de sirop, révèle une nouvelle étude.

Et pour assombrir le portrait un peu plus, parmi la centaine d’érablières encore actives dans la restauration, 16 seraient à vendre pour produire uniquement du sirop et 37 prévoient mettre la clé sous la porte d’ici avril si rien ne change, indique également le rapport.

Mme Laurin, qui est également à la tête de l’Association des salles de réception et érablières du Québec (ASEQC), estime que les gouvernements devraient injecter des liquidités dans ces entreprises et aimerait avoir l’heure juste par rapport à la suite des choses.

«Toute cette préparation est faite au moment où les légumes sont à leur apogée, à leur plein potentiel», raconte Mme Lafrance. Chez elle, on épluche à la main et coupe habituellement pas moins de 2700 kilogrammes de betteraves. Et ensuite, ça marine et ça macère pour avoir une production qui est prête pour l’ouverture lorsque les érables commencent à couler.