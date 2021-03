Les femmes vulnérables sont prises au piège par la crise du logement

MONTRÉAL — À l’approche du 8 mars et de la Journée internationale du droit des femmes , plusieurs organismes de défense s’unissent pour forcer Québec à agir afin de résoudre la crise du logement qui affecte gravement des milliers de femmes vulnérables et leurs enfants.

La Fédération des maisons d’hébergement pour femmes (FMHF), le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale (RMFVVC), et l’R des centres de Femmes s’allient au Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) et au Regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec (RCLALQ) dans le but de faire bouger les choses.