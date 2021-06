Une fausse couche représente un deuil, il serait temps de le reconnaître

Puis, vient le temps de faire l’échographie de clarté nucale, où la technicienne m’apprend que le coeur ne bat pas. Mon conjoint et moi sommes chavirés, bouleversés, surpris et extrêmement chagrinés.

Cette histoire est sans doute semblable à celle de bien des femmes, puisqu’ une femme enceinte sur quatre de plus de 35 ans vivra une situation semblable . Si l’on ne peut contrôler les décisions de mère nature, on peut tout de même changer la façon dont on vivra ce deuil périnatal.

En tant qu’enseignantes, nous n’avons droit à aucun congé particulier après une fausse couche survenue avant 20 semaines. Cela signifie donc que l’on doit retourner au travail rapidement, puisque nous n’avons que six jours de congé de maladie par année, en plus de deux journées personnelles.

Personnellement, j’ai pris trois jours de «congé» pour me remettre physiquement de cette épreuve hors de l’ordinaire. À mon retour, mes collègues étaient surpris de me voir et me suggéraient fortement de prendre quelques congés de plus pour vivre mon deuil.