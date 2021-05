La femme et les deux enfants d’un immigrant ukrainien décédé dans un accident sur l’autoroute 30 risquent l’expulsion puisque son visa de travail n’est plus valide en raison de son décès, déplore l’opposition officielle à Québec.

«C’est un drame sans nom, la famille de la victime n’a pas besoin de subir la menace d’expulsion en plus de la douleur qu’elle vit à cause de l’accident», a affirmé Gaétan Barrette, porte-parole libéral en matière d’immigration, par voie de communiqué vendredi.

Un secteur «problématique»

Le ministère des Transports (MTQ) a dû intervenir plusieurs fois dans ce secteur pour des réparations à la chaussée. Des travaux d’urgence avaient été menés trois jours avant l’accident. “On savait que [la chaussée] était dangereuse depuis février 2019; on avait fait des pavements d’urgence, écrit le coroner Dionne. On a fait une réparation importante le 8 mars et on n’a pas de suivi jusqu’au moment de l’accident mortel du 11 mars.”