La famille d'un homme mort dans un nid-de-poule géant ne sera pas expulsée du pays

Bonne nouvelle, Hanna Horbanova et ses enfants Hlib et Kyril ont reçu un permis de séjour temporaire jusqu’au 15 décembre 2021, selon l’hebdomadaire régional Les 2 Rives de Sorel-Tracy. La maman pourra recommencer à travailler et ses enfants retourneront à l’école. La petite famille est arrivée au Canada en 2018 et s’est établie à Sorel-Tracy.