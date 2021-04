La petite Amaya ayant frôlé la noyade, la famille Groulx invite les parents à la prudence

Canal Vie

Tara Lawson et Pascal Groulx ont pris la parole sur Instagram, ce lundi 29 juin, pour sensibiliser la population à la suite d’une expérience horrifiante qu’ils ont vécue il y a quelques semaines.

Les deux parents de la désormais célèbre famille Groulx ont raconté dans une vidéo les circonstances qui ont failli mener à la noyade de la petite Amaya.

«On travaillait à l’extérieur de la maison. Un des plus vieux a commencé à ranger les jouets dans le cabanon à côté de la piscine, et on a retrouvé Amaya dans l’eau, inconsciente, a expliqué Tara Lawson. On remercie Dieu à chaque jour qu’elle s’en soit sortie sans aucune séquelle, mais ça aurait pu mal virer.»



Le couple poursuit en invitant la population à demeurer vigilante durant la période estivale, surtout en ces temps particuliers où nombre de parents travaillent de la maison.

«Beaucoup de personnes font du télétravail, des activités ont été annulées, mais les ventes de piscines ont augmenté considérablement. C’est simplement pour vous sensibiliser, parce qu’on ne pense jamais que ça va nous arriver [...] La cour est clôturée, la piscine est clôturée. À l’intérieur de la cour, la porte a un ressort qui ferme automatiquement, elle est toujours barrée. Et malheureusement, c’est arrivé quand même», a poursuivi le couple.

«On se dit : ″Un petit deux minutes, je vais aller répondre au téléphone, ou je vais aller faire une brassée de lavage″. Ça prend littéralement 60 secondes à un enfant pour tomber à l’eau et perdre connaissance. Et c’est tellement silencieux. On n’a jamais rien entendu. Pas de cri, pas de splash, rien.

«Soyez vigilants cet été, s’il vous plaît. On souhaite que ça n’arrive à personne, c’était une expérience horrible. On l’a toujours en tête, et on va toujours l’avoir en tête», ont conclu les deux parents.