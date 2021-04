La famille Groulx au temps du confinement

Afin de répondre aux nombreuses interrogations du public en ce qui a trait à la réalité vécue par les familles nombreuses du Québec en ces temps uniques, Canal Vie diffusera un épisode spécial de 60 minutes de La famille Groulx , ce lundi 4 mai, à 20h. Un rendez-vous qui sera suivi d’une rencontre diffusée en direct sur Facebook avec Pascal, Tara et leur progéniture.

Six épisodes spéciaux de la série Nombreux et heureux sur le même thème seront également diffusés du 5 au 7 mai, à 20h et à 20h30.