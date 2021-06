Une famille documente son séjour de quarantaine à l'hôtel

Les conservateurs fédéraux demandent aux libéraux de mettre fin à leur programme de quarantaine qu’ils qualifient d’«inefficace».

«Au cours de la semaine dernière, des témoignages horribles d’agression sexuelle, de conditions dangereuses et déplorables dans les hôtels de quarantaine ont fait leur apparition», a déclaré mardi la critique de la santé Michelle Rempel Garner.

«Au lieu de ce programme raté et mal géré, nous exhortons le gouvernement à le supprimer et à le remplacer par un système plus efficace avec des tests améliorés avant et après l’arrivée pour les voyageurs internationaux, ainsi qu’avec une application plus efficace et plus sûre de la quarantaine à domicile.

Elle demande également des exemptions pour les personnes qui doivent voyager à l’étranger pour des raisons de compassion.

Les voyageurs peuvent demander une levée temporaire de la quarantaine pour des raisons humanitaires si la province ou le territoire le permet. Une personne peut être exonérée si elle s’occupe d’une personne en fin de vie ou qu’elle rend visite à une personne en fin de vie ou qu’elle assiste à des funérailles au Canada.

Trudeau a déclaré le mois dernier que la restriction était nécessaire pour empêcher les variants de se propager à partir d’autres pays.

«Nous sommes conscients que nous devons être attentifs et compatissants à l’égard des personnes qui se trouvent dans des situations extrêmement difficiles et qui ont besoin de voyager», a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse. «Nous n’essayons pas de punir les gens, nous essayons de protéger les gens.»