Facebook a erré en n'éliminant pas la page d'une milice, reconnaît Zuckerberg

ASSOCIATED PRESS

Facebook a finalement supprimé la page mercredi, après qu’un civil armé eut tué deux personnes et en a blessé un troisième pendant des manifestations à Kenosha.

Facebook est en train d’éliminer des messages faisant l’éloge du tireur, a mentionné M. Zuckerberg. Pourtant, selon The Guardian, des messages de soutien et même de collecte de fonds demeuraient toujours partagés sur Facebook et son service de partage de photos, Instagram.