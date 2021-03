F1: Grosjean miraculeusement indemne après un accident spectaculaire

«Romain a subi de légères brûlures à ses mains et ses chevilles, mais il est ok. Il est examiné par les médecin en ce moment», a écrit Haas sur Twitter.

Les pilotes et les membres de l’équipe étaient debout dans les puits et ont applaudi les images du Français âgé de 34 ans alors qu’il s’éloignait du lieu de l’accident, avant d’être aspergé par un extincteur d’incendie.

Les commissaires de piste ont décrété un drapeau rouge, et ont interrompu la course pendant environ une heure. Des employés ont remplacé la barrière de sécurité métallique endommagée par des murets de béton dans la zone de dégagement à l’intérieur du troisième virage, et la course a été relancée à 18h35, heure locale de Bahreïn.