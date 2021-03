Il ne faudrait plus parler de «Big Bang», selon le dernier Nobel de physique

raspirator via Getty Images

“Il connote un événement et un lieu, or les deux sont faux”, poursuit-il devant des amateurs de science venus écouter à la Maison de la Suède, à Washington, trois lauréats américains du Nobel ― le colloque organisé par l’ambassade est annuel, il y a toujours des Américains dans la liste.

Notez la nuance: l’enfance, et non la naissance.

Le terme est le même qu’en paléontologie. Les plus vieux fossiles incluent des particules d’hélium émises en quelques secondes quand l’univers était très chaud et très dense. On les a observées, avec des télescopes.