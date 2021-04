Nashville: d'importantes pannes des réseaux de communication sévissent

Les systèmes d’urgence de la police du Tennessee et du Kentucky et la ligne d’assistance téléphonique pour la COVID-19 de Nashville, sont demeurés hors service, car un bureau central de la société AT&T a été affecté par l’explosion. Cet immeuble contenait un central téléphonique, avec des équipements de réseau à l’intérieur.

AT&T a déclaré que les équipes de réparation sont confrontées à plusieurs défis: un incendie s’est notamment “rallumé pendant la nuit et a conduit à l’évacuation du bâtiment”. Elles ont d travailler avec des ingénieurs en sécurité et en structure et percer des trous d’accès dans le bâtiment afin de reconnecter l’alimentation.

Le gouverneur du Tennessee Bill Lee a demandé samedi à la Maison-Blanche une assistance fédérale en raison de la «gravité et de l’ampleur» de l’explosion. Au moins 41 bâtiments ont été endommagés et les systèmes de communication _ y compris les services de téléphonie résidentielle et cellulaire et les centres d’appels 911 _ sont tombés en panne dans tout l’État, a-t-il déclaré.