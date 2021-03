Alors que huit régions du Québec sont désormais au niveau jaune, les détails sur ce qui déclenche un passage au palier supérieur et sur les implications de chaque niveau d’alerte demeurent flous. Mais un document présenté aux médecins spécialistes cette semaine nous permet de comprendre un peu mieux les rouages du système d’alertes régionales.

Le document, vaguement qualifié de «première mouture» par le premier ministre François Legault en point de presse mercredi matin, a pourtant été présenté à la Fédération des médecins spécialistes du Québec lundi par le conseiller médical stratégique adjoint à la direction générale de la Santé publique, Dr Éric Litvak. Il a été diffusé publiquement sur les réseaux sociaux par l’analyste indépendant en politiques publiques Patrick Déry mercredi, en plus de faire l’objet d’un article sur le site d’information spécialisée Profession Santé .

MISE À JOUR 17/09/2020: Après la publication initiale de cet article, le document est apparu sur le site Québec.ca, avec une précision indiquant qu’il s’agit d’un «document de travail qui évolue constamment» et que les informations sont sujettes à changements.

Qu’est-ce qu’on apprend?

Le tableau confirme que le seuil de 20 cas par million d’habitants est l’un des éléments qui pourrait faire passer une région du vert au jaune. À partir de 60 cas par million d’habitants, on entrerait en zone orange, tandis que plus de 100 cas par million d’habitants pourraient signifier une alerte rouge.

Le pourcentage de tests positifs, l’augmentation des hospitalisations et le ratio du nombre de nouveaux contacts par cas confirmé joueront aussi dans la prise de décision.

Une mention sur le tableau indique toutefois que les indicateurs et seuils sont «en développement et sujets à révision». Après la publication des tableaux par M. Déry mercredi, le cabinet du ministre de la Santé Christian Dubé a d’ailleurs affirmé au journaliste Sébastien Bovet que le document a depuis «évolué», sans toutefois préciser ce qui avait changé. Le HuffPost Québec a demandé des précisions au ministère et cet article sera mis à jour lorsque nous aurons reçu une réponse.