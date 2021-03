Des exemptions pour les sportifs devant voyager aux États-Unis

Alex Wong via Getty Images

Cette décision annoncée vendredi touchera notamment les athlètes de la LNH, du Baseball majeur, de la NBA, de la PGA, de l’ATP et de la WTA.

«Les événements sportifs professionnels offrent d’importants bénéfices économiques, même s’ils sont présentés à huis clos, grâce aux revenus de publicité et de télédiffusion, ainsi que via les besoins d’hospitalité, de services de traiteur et de nettoyage», est indiqué dans le décret.